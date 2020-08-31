“STEM is FEM” познакомил украинских старшеклассниц с машиностроением

“Наша главная цель — мотивировать девушек выбирать технические специальности и преодолеть гендерный дисбаланс, который царит в сфере IT, машиностроении, энергетике и многих других отраслях, — рассказывает инициатор STEM is FEM, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев, — мы стали на этот путь год назад, в сентябре 2019 года, и мы очень рады, что с каждым модулем к нам присоединяется все больше девушек, людей и компаний, которые также неравнодушны к вопросу гендерного равенства”.

В рамках мотивационных встреч участницы пообщались с женщинами, которые занимают высокие должности в международных организациях. Председатель UNICEF в Украине Лотта Сильвандер рассказала, что училась на антрополога и всю жизнь следовала за своими мечтами, которые впоследствии и привели ее в UNICEF, ведь ее личной мотивацией всегда было желание изменить мир к лучшему.

“Найдите ту вещь в жизни, которая будет заставлять вас хотеть вставать утром раньше, чтобы сделать больше, чтобы узнать больше. Прочитать еще одну книгу, поговорить с еще одним человеком. Вещь, которая будет вашим вдохновением. Не думайте, какую должность вы хотите получить, думайте глубже, чувствуйте это, и это направит вас на верное направление”, — отметила Лотта Сильвандер.

Партнером модуля по машиностроению стали BMW Украина. Маркетинг-директор компании Елена Тареева посоветовала девушкам верить в себя и не бояться гендерных стереотипов.

“Сейчас я работаю в мужской среде, однако на работе, в принципе, нет полов. Не бойтесь разницы в полах. Не бойтесь быть собой. Ничего страшного ни в маскулинном, ни наоборот в феминном окружении, нет. Будьте собой и творите свою собственную историю”, — отметила Елена Тареева.

В конце модуля участницы представили свои творческие задания на тему “Какие мировые проблемы решит машиностроения за следующие 20 лет”. Девушки работали над ними в течение всего модуля. Победительницей стала Надежда Матус из Запорожья, которая сделала доклад о замене людей на роботов в опасных профессиях, совершенствовании транспортного сообщения с малонаселенными удаленными регионами и приспособлении городской среды для людей с инвалидностью.