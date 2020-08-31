“STEM is FEM” познайомив українських школярок із галуззю машинобудування

“Наша головна мета — мотивувати дівчат обирати технічні спеціальності та подолати гендерний дисбаланс, що царює у сфері IT, машинобудуванні, енергетиці та багатьох інших галузях, — розповідає ініціатор STEM is FEM, інвестор та IT-бізнесмен Сергій Токарєв, — ми стали на цей шлях рік тому, у вересні 2019 року. І ми дуже раді, що з кожним модулем до нас приєднується все більше дівчат, людей та компаній, які також небайдужі до питання гендерного паритету”.

Також дівчата в рамках мотиваційних зустрічей поспілкувалися із жінками, які обіймають високі посади в міжнародних організаціях. Голова UNICEF в Україні Лотта Сільвандер розповіла, що, вчилася на антрополога і весь час слідувала за своїми мріями, що згодом привели її до UNICEF, адже її особистою мотивацією завжди було бажання змінити світ на краще.

“Знайдіть ту річ у житті, яка буде змушувати вас хотіти вставати зранку раніше аби зробити більше, дізнатися більше. Прочитати ще одну книгу, поговорити із іще однією людиною. Річ, яка буде вашим натхненням. Не думайте, яку посаду ви хочете отримати, думайте глибше, відчувайте це, і це направить вас на вірний напрямок”, — зазначила пані Лотта Сільвандер.

Партнером модулю з машинобудування стали BMW Україна. Маркетинг-директор компанії Олена Тарєєва порадила дівчатам вірити у себе та не боятися гендерних стереотипів.

“Зараз я працюю у чоловічому середовищі, проте на роботі в принципі не має статей. Не бійтеся різниці у статях. Не бійтеся бути собою. Нічого страшного ні в маскулінному, ні навпаки у фемінному оточенні немає. Будьте собою і творіть свою власну історію”, — наголосила пані Олена Тарєєва.

Наприкінці модулю учасниці презентували свої творчі завдання за темою “Які світові проблеми вирішить машинобудування за наступні 20 років”. Дівчата працювали над ними протягом усього модулю. Переможницею стала Надія Матус із Запоріжжя, яка зробила доповідь про заміну людей на роботів у небезпечних професіях, удосконалення транспортного сполучення із малонаселеними віддаленими районами та пристосування міського середовища для людей із інвалідністю.