Стефанишина заявила, что имеет оружие
Киев • УНН
Ольга Стефанишина заявила в Верховной Раде о наличии у нее оружия и праве на самозащиту. Министра юстиции отметила важность правового баланса между наказанием и правом на самооборону.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что имеет оружие.
Об этом она сказала во время Часа вопросов к правительству в ВР, передает УНН.
Я имею оружие, поэтому считаю, что имею право на самозащиту. Я думаю, что основная часть полномочий Министерства юстиции в части правовой политики, это баланс. Я имею такое обязательство, имею внутреннее обязательство, как министр юстиции. Во всех законодательных изменениях, которые потребуют позиции или оценки Министерства юстиции должен быть правовой баланс между наказанием, правом на защиту, правом на самооборону
Она отметила, что если будут законодательные изменения предложены на рассмотрение Министерства юстиции, оценка министерства будет базироваться на соответствии с Конституцией, законодательством Украины, а также принципах правовой политики, которая предусматривает баланс прав и обязанностей всех сторон, которых это касается.
Дополнение
Заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый сообщал в интервью ZN.UA, что в Раде есть законопроект №5708, который предлагает разрешить использовать для самозащиты короткоствольный пистолет. Такую норму добавили во время подготовки ко второму чтению законопроекта принятого за основу 2,5 года назад. Законопроект №5708 в первом чтении поддержали 274 нардепа еще 23 февраля 2022 года.
3 декабря сообщило, что с 25 ноября в органах Национальной полиции украинцами было задекларировано почти 300 единиц огнестрельного оружия, а также 10 тыс. боеприпасов к нему.