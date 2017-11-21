Стал известен исполнитель роли Джеймса Бонда в новом фильме

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 36683 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 58368 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 66671 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 70157 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 59169 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 97794 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100646 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 129504 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116068 просмотра

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10 марта, 08:24 • 123696 просмотра
Актуальное
Стал известен исполнитель роли Джеймса Бонда в новом фильме

Стал известен исполнитель роли Джеймса Бонда в новом фильме

Киев  •  УНН

 • 23679 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Актер Дэниел Крейг в интервью с Стивеном Кольбером заявил, что сыграет Джеймса Бонда в новом фильме о секретном агенте. Об этом пишет Huffington Post, передает УНН.

"Я весь день даю интервью и люди меня спрашивали, и, я думаю, что я был довольно скромный, но чувствовал, что если я собираюсь сказать правду, то я должен сказать правду тебе", - сказал он.

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Он также отметил, что это может стать его последним появлением в роли Бонда, так как он "хочет уйти на высокой ноте".

Напомним, юбилейная, 25-я лента о легендарном агенте 007 Джеймсе Бонде выйдет в ноябре 2019 года.

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