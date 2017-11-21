Стал известен исполнитель роли Джеймса Бонда в новом фильме

"Я весь день даю интервью и люди меня спрашивали, и, я думаю, что я был довольно скромный, но чувствовал, что если я собираюсь сказать правду, то я должен сказать правду тебе", - сказал он.

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Он также отметил, что это может стать его последним появлением в роли Бонда, так как он "хочет уйти на высокой ноте".

Напомним, юбилейная, 25-я лента о легендарном агенте 007 Джеймсе Бонде выйдет в ноябре 2019 года.