Стал известен исполнитель роли Джеймса Бонда в новом фильме
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Актер Дэниел Крейг в интервью с Стивеном Кольбером заявил, что сыграет Джеймса Бонда в новом фильме о секретном агенте. Об этом пишет Huffington Post, передает УНН.
"Я весь день даю интервью и люди меня спрашивали, и, я думаю, что я был довольно скромный, но чувствовал, что если я собираюсь сказать правду, то я должен сказать правду тебе", - сказал он.
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Он также отметил, что это может стать его последним появлением в роли Бонда, так как он "хочет уйти на высокой ноте".
Напомним, юбилейная, 25-я лента о легендарном агенте 007 Джеймсе Бонде выйдет в ноябре 2019 года.