Став відомий виконавець ролі Джеймса Бонда в новому фільмі

"Я весь день даю інтерв'ю і люди мене запитували, і, я думаю, що я був досить скромний, але відчував, що якщо я збираюся сказати правду, то я повинен сказати правду тобі", - сказав він.

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Він також зазначив, що це може стати його останньою появою в ролі Бонда, так як він "хоче піти на високій ноті".

Нагадаємо, ювілейна, 25-та стрічка про легендарного агента 007 Джеймса Бонда вийде в листопаді 2019 року.