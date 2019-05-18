Стал известен первый участник финала плей-офф Кубка Стэнли

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 45805 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 69234 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 85767 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98236 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123579 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111790 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137885 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130205 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. ХК "Бостон Брюинз" забил в матче четыре шайбы и выиграл в четырех поединках у "Каролины" финала Восточной конференции Кубка Стэнли, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Победный гол на 25-й минуте забил в большинстве Давид Пастрняк. На счету чешского форварда также две голевые передачи Патрис Бержерон, оформивший дубль - 4:0.

"Я чувствую много разных эмоций. Горд за ребят, особенно учитывая то, как мы сыграли. Мы заслужили право быть там, где мы есть, и выйти в финал Кубка Стэнли. Мы обыграли три хорошие команды. У нас есть еще незавершенное дело, поэтому нужно держать эмоции под контролем. Хочется этим насладиться, но я уверен, что наши ребята понимают, что им предстоит сделать еще четыре шага", - признался главный тренер "Брюинз" Брюс Кэссиди.

Отметим, что в финале Запада "Сан-Хосе" ведет в серии со счетом 2:1.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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