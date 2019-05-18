Стал известен первый участник финала плей-офф Кубка Стэнли

Победный гол на 25-й минуте забил в большинстве Давид Пастрняк. На счету чешского форварда также две голевые передачи Патрис Бержерон, оформивший дубль - 4:0.

"Я чувствую много разных эмоций. Горд за ребят, особенно учитывая то, как мы сыграли. Мы заслужили право быть там, где мы есть, и выйти в финал Кубка Стэнли. Мы обыграли три хорошие команды. У нас есть еще незавершенное дело, поэтому нужно держать эмоции под контролем. Хочется этим насладиться, но я уверен, что наши ребята понимают, что им предстоит сделать еще четыре шага", - признался главный тренер "Брюинз" Брюс Кэссиди.

Отметим, что в финале Запада "Сан-Хосе" ведет в серии со счетом 2:1.