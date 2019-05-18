Став відомим перший учасник фіналу плей-оф Кубку Стенлі

Переможний гол на 25-й хвилині забив у більшості Давид Пастрняк. На рахунку чеського форварда також дві гольові передачі Патріс Бержерон, який оформив дубль – 4:0.

"Я відчуваю багато різних емоцій. Гордий за хлопців, особливо з огляду на те, як ми сьогодні зіграли. Ми заслужили право бути там, де ми є, і вийти в фінал Кубка Стенлі. Ми обіграли три хороші команди. У нас є ще незавершена справа, тому потрібно тримати емоції під контролем. Хочеться цим насолодитися, але я впевнений, що наші хлопці розуміють, що їм належить зробити ще чотири кроки", - зізнався головний тренер "Брюїнз" Брюс Кессіді.

Відзначимо, що в фіналі Заходу "Сан-Хосе" веде у серії з рахунком 2:1.