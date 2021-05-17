Статистика коронавируса в мире: в США зафиксировали более 600 млн смертей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире Коронавирусная болезнью COVID-19 заболели уже более 163, 7 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 163,709,076 человек, из них выздоровели 143,319,328 человек. Количество умерших возросло до 3,392,944.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,715,951), Индия (24,964,925), Бразилия (15,627,475), Франция (5,877,787), Турция (5,117,374), Россия (4,940,245), Великобритания (4,450,777) и Италия (4,159,122).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (600,147), Бразилии (435,823) и Индия (274,411).
Общая ситуация
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.