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Статистика коронавируса в мире: в США зафиксировали более 600 млн смертей

Киев • УНН

 • 27067 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире Коронавирусная болезнью COVID-19 заболели уже более 163, 7 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Статистика коронавируса в мире: в США зафиксировали более 600 млн смертей

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 163,709,076 человек, из них выздоровели 143,319,328 человек. Количество умерших возросло до 3,392,944.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,715,951), Индия (24,964,925), Бразилия (15,627,475), Франция (5,877,787), Турция (5,117,374), Россия (4,940,245), Великобритания (4,450,777) и Италия (4,159,122).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (600,147), Бразилии (435,823) и Индия (274,411).

Общая ситуация

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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