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Статистика коронавірусу у світі: у США зафіксували понад 600 млн смертей

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Станом на ранок понеділка у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіли вже понад 163,7 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Статистика коронавірусу у світі: у США зафіксували понад 600 млн смертей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 163,709,076 людей, з них одужало 143,319,328 осіб. Кількість померлих зросла до 3,392,944.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (33,715,951), Індія (24,964,925), Бразилія (15,627,475), Франція (5,877,787), Туреччина (5,117,374), Росія (4,940,245), Велика Британія (4,450,777) та Італія (4,159,122).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (600,147), Бразилії (435,823) та Індія (274,411).

Загальна ситуація 

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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