Стартовала продажа квартир в ЖК на Отрадном
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. "Киевгорстрой" объявляет о начале продаж квартир в новом жилом комплексе, который строится на проспекте Отрадном, 93/2. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.
"Новый комплекс состоит из 7 домов разной этажности: три 25-этажных "свечки", два 16-этажных и два - 8-этажные дома. При проектировании зданий особое внимание было уделено планированию квартир, чтобы сделать их максимально рациональными и комфортными. В комплексе есть планировки на любой вкус, а также 2-уровневые квартиры, в которых можно воплотить многие архитектурные и дизайнерские решения для комфортного проживания", - рассказали в холдинге.
Внутренняя дворовая территория комплекса будет защищена от проезда машин и оборудована современными детскими игровыми и спортивными площадками. Также будут обустроены стадион и зоны отдыха с проложенными дорожками.
В "Киевгорстрое" уточнили, что микрорайон обслуживают все виды общественного транспорта, за 10 минут можно доехать до станции "Шулявская". На скоростном трамвае удобно добираться в центр, а городской электричкой - к более отдаленным районам Киева. Неподалеку расположена железнодорожная станция "Киев-Волынский", с которой можно выехать за город. Рядом находится аэропорт "Киев".
"Стоимость квадратного метра от 16 650 грн. При условии полной оплаты, предоставляется скидка 10%. Квартиры доступны в рассрочку и кредит", - уточнили в холдинге.