Стартував продаж квартир у ЖК на Відрадному

"Новий комплекс складається з 7 будинків різної поверховості: три 25-поверхових "свічки", два 16-поверхових і два - 8-поверхових будинки. При проектуванні будинків особливу увагу було приділено плануванню квартир, щоб зробити їх максимально раціональними і комфортними. У комплексі є планування на будь-який смак, а також 2-рівневі квартири, в яких можна втілити багато архітектурних та дизайнерських рішень для комфортного проживання", - розповіли в холдингу.

Внутрішня дворова територія комплексу буде захищена від проїзду машин і обладнана сучасними дитячими ігровими та спортивними майданчиками. Також будуть облаштовані стадіон і зони відпочинку з прокладеними доріжками.

У "Київміськбуді" уточнили, що мікрорайон обслуговують всі види громадського транспорту, за 10 хвилин можна доїхати до станції "Шулявська". На швидкісному трамваї зручно добиратися в центр, а міською електричкою - до більш віддалених районів Києва. Неподалік розташована залізнична станція "Київ-Волинський", з якої можна виїхати за місто. Поруч - аеропорт "Київ".

"Вартість квадратного метра від 16 650 грн. За умови повної оплати надається знижка 10%. Квартири доступні в розстрочку і кредит", - уточнили в холдингу.