Стартует новая программа обучения мобилизованных медиков по получению офицерского звания

С 8 апреля начнутся новые курсы обучения для мобилизованных медиков в Военно-медицинской академии Вооруженных Сил Украины с новым методом присвоения офицерского звания. Об этом сообщает Заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова, передает УНН.

Детали

С 8 апреля начнется новый этап обучения для мобилизованных медиков в Военно-медицинской академии Вооруженных Сил Украины, который предусматривает присвоение офицерского звания по обновленному методу.

Согласно распоряжению Командующего Медицинских Сил ВСУ, все медицинские работники, не имеющие военного образования, получат возможность стать офицером по упрощенной процедуре.

Будущие участники впервые получат возможность получить офицерское звание не тратя 40 дней на пребывание в академии, а получат возможность пройти теоретическую часть онлайн, а практическую часть (18 дней) - на встречах лично.

При наличии рекомендаций от командования подразделения, мобилизованные врачи смогут получить звание младшего лейтенанта и вернуться на службу в свое подразделение на более подходящей должности.

Напомним

Гражданские врачи, которые могут быть пригодны к военной службе, но не имеют военного образования, могут обратиться на военные кафедры медицинских высших учебных заведений. Там они смогут в течение 4 месяцев учиться по индивидуальному графику и получить военное медицинское образование, а также получить офицерское звание.

Добавим

К этому моменту, очные курсы успешно завершили 118 мобилизованных медиков.

Для регистрации на курсы присылайте заявки на электронный адрес: [email protected]

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