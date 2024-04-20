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На фронте произошло 102 боевых столкновения - Генштаб
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Стартовала регистрация на Единый профессиональный вступительный экзамен на бакалаврские программы
Регистрация на Единый профессиональный вступительный экзамен на бакалаврские программы началась 19 апреля и продлится до 30 апреля, что позволит абитуриентам с дипломами младших специалистов добровольно сдать экзамен, чтобы улучшить свой конкурсный балл.
Россияне атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья
Российские войска нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре Запорожья во время ночного ракетного обстрела, повредив один из объектов инфраструктуры, но обошлось без жертв.
На фронте произошло 102 боевых столкновения - Генштаб
За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 102 боевых столкновения, во время которых противник нанес 29 ракетных ударов, 67 авиационных ударов и 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Еще плюс 750 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 458 580 человек личного состава и 7213 танков.
Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по врагу - Генштаб
За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 7 ударов по врагу, целями которых стали 6 районов сосредоточения личного состава и 1 пункт управления.
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе произошел взрыв без предупреждения о воздушной тревоге, за которым последовал запуск ракеты, о котором сообщили Военно-воздушные силы в регионе.
Что означают заявления Лаврова относительно Украинской формулы мира в Швейцарии - разъяснение Центра дезинформации
Россия продолжает распространять дезинформацию о мирных переговорах с Украиной, чтобы дискредитировать любые мирные инициативы и выиграть время для сбора сил для дальнейшей агрессии.
Эквадор объявил чрезвычайное положение из-за кризиса в энергетике
Эквадор объявил чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса, вызванного засухой, которая повлияла на производство гидроэлектроэнергии, что привело к нормированию электроэнергии и ее импорта из Колумбии.
Весенняя сессия ПАСЕ завершила свою работу
Украинская делегация на весенней сессии ПАСЕ доложила о насилии в Интернете и праве детей на безопасную цифровую среду, отметив угрозы, которые несет российская дезинформация, и необходимость защиты украинских детей от насилия в Интернете и враждебной пропаганды в условиях продолжающейся российской агрессии.
День окружающей среды в Украине, День благодарности волонтерам, Международный день цирка. Что еще можно отметить 20 апреля
Полномасштабное российское вторжение изменило смысл этого события, ведь восстановление окружающей среды Украины после военных преступлений россиян может длиться много лет и потребует значительных средств.