Стартовала регистрация на Единый профессиональный вступительный экзамен на бакалаврские программы

19 апреля началась регистрация на единый профессиональный вступительный экзамен (БЕФВВ) на бакалаврские программы. Регистрация продлится до 30 апреля включительно и будет проводиться в приемных комиссиях высших учебных заведений при условии личного присутствия или дистанционно. Об этом сообщили в Миниртерстве образования, передает УНН.

Детали

Это касается абитуриентов, имеющих диплом младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра или младшего бакалавра.

Участие в БЕФВВ - добровольное.

Поступающий может пройти это испытание, чтобы улучшить свой конкурсный балл. Однако стоит помнить, что результаты испытания обязательно будут внесены в формулу расчета конкурсного балла. Поэтому если абитуриент зарегистрируется на БЕФВВ, но не пройдет его или получит низкий результат, то это наоборот негативно повлияет на его конкурсный балл.

Как зарегистрироваться

1. Нужно сформировать комплект сканированных копий или фотокопий регистрационных документов:

◾️ заполнить заявление-анкету с вашей электронной подписью;

◾️ документ, удостоверяющий личность (указанный в анкете);

◾️ документ с РНУКПН или документ, подтверждающий причину невнесения информации о РНУКПН;

◾️ информационная карточка с результатами ВНО или НМТ (в зависимости от года);

◾️ документ о полученной степени образования (для выпускников прошлых лет);

◾️ справка о завершении обучения в 2024 году (для тех, кто заканчивает обучение в этом году);

◾️ фотография (цветная или черно-белая) с изображением, соответствующим достигнутому возрасту поступающего / поступающей;

◾️ медицинское заключение (форма 086-3/о), если нужны специальные условия для поступления;

нотариально заверенный перевод документов на украинский язык (для документов, оформленных на иностранном языке).

2️. Отправить на электронный адрес приемной комиссии сканированные копии или фотокопии регистрационных документов.

3️. Получить сканированную копию экзаменационного листа на указанный электронный адрес.

Важно: указать населенный пункт, в котором желаете сдать тестирование, и название(-и) БЕФВВ.1. Нужно сформировать комплект сканированных копий или фотокопий регистрационных документов.

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