Почти 72% бакалавров продолжили образование на магистратуру, из-за недостаточной подготовки для рынка труда

71,78% студентов, окончивших бакалавриат, продолжают учиться, чтобы получить вторую степень высшего образования, что выходит за рамки европейских показателей.

По данным МОН, пишет УНН.

Детали

71,78% бакалавров выбрали продолжение своего образования на второй ступени высшего образования или для получения другой специальности на более низких уровнях высшего образования. Этот высокий показатель, который превышает стандарты в Европе, свидетельствует о недостаточной подготовке бакалавров 2019 года к работе на рынке труда и о нехватке рабочих мест, которые были бы привлекательными для молодых специалистов.

Доля занятых и условно занятых лиц с различными уровнями высшего образования составляет 46,18%, что ниже показателя 58,96%, зафиксированного в 2021 году.

Среди специалистов самый высокий уровень занятости составляет 89,95%, что также повысилось по сравнению с 71,72% в 2021 году.

Самые низкие показатели занятости наблюдаются среди бакалавров, которые имеют только 36,27% занятости против 50,26% в 2021 году.

Также наблюдается снижение в занятости среди магистров и младших специалистов, где процент составил 50,04% (против 61,21% в 2021 году) и 42,48% (против 59,77% в 2021 году) соответственно.

На первый взгляд прослеживается тенденция уменьшения показателей трудоустройства, в то же время, более детальный сравнительный анализ соответствующих показателей мониторинга 2022 года и мониторинга 2021 года свидетельствует об уменьшении соответствующего показателя только для позиции "Занятые, включая условно занятых, среди МОУ, что обусловлено усовершенствованием алгоритмов расчета условной 7 занятости мониторинговых лиц в части расчета стажа работы, а именно осуществлено сопоставление и учет записей о трудоустройстве в период между завершением получения образования - отметили в МОН.

Напомним

Согласно мониторингу МОН, самый высокий уровень трудоустройства в области права и публичного управления, а самый низкий - в сферах инженерии программного обеспечения и морского транспорта.

Какие профессии имеют высокий процент занятости, а какие отстают - рейтинг МОН