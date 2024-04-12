Какие профессии имеют высокий процент занятости, а какие отстают - рейтинг МОН

МОН представило результаты мониторинга занятости выпускников учреждений высшего и профессионального образования после завершения обучения в соответствии с государственным или региональным заказом, пишет УНН.

Детали

По результатам мониторинга в группу обычных значений процента занятых и условно занятых лиц вошло:

Право и международное право: 59,85%;

Публичное управление и администрирование: 57,05%;

Образование: 49,40%;

Сельское хозяйство и ветеринария: 47,91%;

Инженерия (кроме судостроения): 47,86%.

В категорию ниже обычных процента занятых и условно занятых лиц вошли:

Судостроение: 38,35%;

Филология: 30,39%;

Архитектура: 28,73%;

Дизайн, хореография и изобразительное искусство: 28,38%;

Информатика и прикладная математика (кроме инженерии программного обеспечения): 26,17%.

Традиционно низкие показатели занятости и условной занятости наблюдаются среди специальностей, выпускники которых часто трудоустраиваются за рубежом:

Инженерия программного обеспечения: 19,17%;

Морской и внутренний водный транспорт: 10,65%

Напомним

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