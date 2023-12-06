Стартап Илона Маска в области ИИ стремится привлечь 1 миллиард долларов

Компания Илона Маска, которая занимается искусственным интеллектом, xAI, планирует привлечь 1 миллиард долларов, согласно новому отчету Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Маск запустил xAI в июле, и компания заявила, что ее миссия - "продвигать наше коллективное понимание Вселенной". Маск потратил несколько месяцев на набор исследователей и рассматривал новую инициативу как конкурента OpenAI, чей ChatGPT вызвал безумие в области искусственного интеллекта в технологической отрасли, указывает издание.

Согласно документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, xAI уже привлекла почти 135 миллионов долларов от четырех инвесторов.

Маск также заявил, что миру нужен альтернативный вариант искусственного интеллекта Google Alphabet, который помог начать современную эпоху искусственного интеллекта, и Microsoft, которая является крупнейшим инвестором OpenAI.

Маск стал соучредителем OpenAI, но покинул компанию после спора о контроле и управлении ею. С тех пор он раскритиковал ChatGPT от OpenAI как зараженный, среди прочего, тем, что он назвал "вирусом пробужденного разума".

В прошлом месяце xAI запустила свой первый продукт - бота под названием Grok. Компания заявила, что Grok отвечает на острые вопросы, которые отвергаются большинством других систем искусственного интеллекта, и предупредила: "Пожалуйста, не используйте его, если вы ненавидите юмор!".

В xAI заявили, что Grok получает доступ к знаниям о мире в режиме реального времени через X, платформу социальных сетей, ранее известную как Twitter, которую Маск приобрел более года назад. На своем веб-сайте компания сообщает, что она отделена от социальной сети X, но планирует тесно сотрудничать с X, компанией-автопроизводителем Маска Tesla и другими компаниями.

В ноябрьском сообщении на X Маск сказал, что инвесторы социальной сети X будут владеть 25% xAI. Недавно он сказал, что доступ к Grok постепенно предоставляется людям, которые приобретают подписку Premium+ через платформу X, стоимость которой начинается с 16 долларов в месяц.

Хотя Маск уже давно пытается повлиять на развитие искусственного интеллекта, он также выразил обеспокоенность относительно потенциальных рисков для безопасности и призвал к государственному регулированию.

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