Старшину учебной танковой роты будут судить за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона Украины закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении старшины учебной танковой роты одной из воинских частей, который требовал и получил от курсанта неправомерную выгоду в размере 2500 гривен. Обвинительный акт в отношении правонарушителя направлен в суд. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Так, старшина получил неправомерную выгоду за лояльное отношение к курсанту во время прохождения военной службы, получение положительных отметок при сдаче экзаменов, а также присвоение воинского звания "старший солдат".
После получения средств, военнослужащий был сразу задержан военной прокуратурой с оперативными работниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области.
Обвинительный акт в отношении него направлен в Козелецкий районный суд Черниговской области согласно ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды сопряженное с вымогательством совершенное лицом, занимающим ответственное положение) УК.