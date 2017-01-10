Старшину навчальної танкової роти судитимуть за хабарництво

Так, старшина отримав неправомірну вигоду за лояльне ставлення до курсанта під час проходження військової служби, одержання позитивних відміток при здачі екзаменів, а також присвоєння військового звання “старший солдат”.

Після одержання коштів, військовослужбовця було одразу затримано військовою прокуратурою з оперативними працівниками відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.

Обвинувальний акт стосовно нього направлений до Козелецького районного суду Чернігівської області за ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди поєднане з вимаганням вчинене особою, яка займає відповідальне становище) ККУ.