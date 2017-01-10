Старшину навчальної танкової роти судитимуть за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Військовою прокуратурою Деснянського гарнізону Центрального регіону України закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо старшини навчальної танкової роти однієї з військових частин, який вимагав та отримав від курсанта неправомірну вигоду в розмірі 2500 гривень. Обвинувальний акт щодо правопорушника направлено до суду. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Так, старшина отримав неправомірну вигоду за лояльне ставлення до курсанта під час проходження військової служби, одержання позитивних відміток при здачі екзаменів, а також присвоєння військового звання “старший солдат”.
Після одержання коштів, військовослужбовця було одразу затримано військовою прокуратурою з оперативними працівниками відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.
Обвинувальний акт стосовно нього направлений до Козелецького районного суду Чернігівської області за ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди поєднане з вимаганням вчинене особою, яка займає відповідальне становище) ККУ.