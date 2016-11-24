Древний город нашли археологи в Египте
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В исторической области Верхний Египет археологи обнаружили древний египетский город и кладбище, созданные, по мнению специалистов, в 5316 году до нашей эры, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как сообщил министр по делам древностей Махмуд Афифи, город был обнаружен примерно в 400 метрах от поминального храма Сети I в древнем городе Абидос.
"Эта находка может пролить свет на многие данных об истории Абидоса", - сказал он.
М.Афифи отметил, что на месте раскопок археологи нашли хижины, керамические изделия и инструменты из камня. Кроме того, были найдены 15 крупных захоронений, созданных, предположительно, для важных персон.