Древний город нашли археологи в Египте

Как сообщил министр по делам древностей Махмуд Афифи, город был обнаружен примерно в 400 метрах от поминального храма Сети I в древнем городе Абидос.

"Эта находка может пролить свет на многие данных об истории Абидоса", - сказал он.

М.Афифи отметил, что на месте раскопок археологи нашли хижины, керамические изделия и инструменты из камня. Кроме того, были найдены 15 крупных захоронений, созданных, предположительно, для важных персон.