Стародавнє місто віднайшли археологи в Єгипті

Як повідомив міністр у справах старожитностей Махмуд Афіфі, місто був виявлений приблизно в 400 метрах від поминального храму Мережі I в стародавньому місті Абідос.

“Ця знахідка може пролити світло на багато даних про історію Абідоса,” — сказав він.

М.Афіфі зазначив, що на місці розкопок археологи знайшли хатини, керамічні вироби та інструменти з каменю. Крім того, були знайдені 15 великих поховань, створених, імовірно, для важливих персон.