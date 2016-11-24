Стародавнє місто віднайшли археологи в Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. В історичній області Верхній Єгипет археологи виявили стародавній єгипетський місто і цвинтар, створені, на думку фахівців, в 5316 році до нашої ери, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як повідомив міністр у справах старожитностей Махмуд Афіфі, місто був виявлений приблизно в 400 метрах від поминального храму Мережі I в стародавньому місті Абідос.
“Ця знахідка може пролити світло на багато даних про історію Абідоса,” — сказав він.
М.Афіфі зазначив, що на місці розкопок археологи знайшли хатини, керамічні вироби та інструменти з каменю. Крім того, були знайдені 15 великих поховань, створених, імовірно, для важливих персон.