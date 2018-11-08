Старец с Афона пытался попасть в ЕС по поддельному паспорту
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В столичном аэропорту "Борисполь" разоблачен священник, который пытался попасть в страны Евросоюза по поддельному паспорту. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"На контроль правоохранителям один из путешествующих предоставил паспортный документ гражданина Болгарии, который содержал признаки частичной подделки. Позже было установлено, что лицо является гражданином Украины и имеет еще паспорт гражданина Российской Федерации. По профессии он является священнослужителем, который ранее проживал и проводил церковное богослужение на горе Афон. Поддельный паспорт ему был нужен для беспрепятственного проживания в странах ЕС", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГПСУ, священник с поддельными документами был разоблачен сегодня утром во время оформления пассажиров рейса "Киев-Стамбул". На священнослужителя составлены административно-процессуальные документы и проинформировано представителей Национальной полиции.
Напомним, пограничники не пустили в Украину ректора Московской духовной академии.