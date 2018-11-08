Старець з Афону намагався потрапити до ЄС за підробним паспортом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У столичному аеропорту “Бориспіль” викрито священика, який намагався потрапити до країн Євросоюзу за підробним паспортом. Про це повідомляє Відділ комунікації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“На контроль правоохоронцям один із подорожуючих надав паспортний документ громадянина Болгарії, який містив ознаки часткової підробки. Пізніше було встановлено, що особа є громадянином України та має ще паспорт громадянина Російської Федерації. За професією він є священнослужителем, раніше проживав та проводив церковне богослужіння на горі Афон. Підроблений паспорт йому був потрібний для безперешкодного проживання в країнах ЄС”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у ДПСУ, священика з підробними документами було викрито сьогодні вранці під час оформлення пасажирів рейсу “Київ-Стамбул”. На священнослужителя складено адміністративно-процесуальні документи та поінформовано представників Національної поліції.
Нагадаємо, прикордонники не пустили до України ректора Московської духовної академії.