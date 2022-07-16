Starbucks планирует продать свои подразделения в Соединенном Королевстве, - The Times
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Starbucks изучает возможность продаж своих подразделений в Соединенном Королевстве, поскольку компания сталкивается с конкуренцией со стороны новейших операторов. Об этом сообщает The Times, передает УНН.
Детали
Сеть кофеин Starbucks обратилась к компании по финансовым услугам с просьбой проанализировать заинтересованность в ее бизнесе в Соединенном Королевстве, поскольку компания столкнулась с конкуренцией со стороны конкурирующих сетей кофеин таких, как Pret A Manger, Tim Hortons и Costa.
Британский бизнес Starbucks контролирует более 1 000 кофеин в Британии и насчитывает около 4 000 сотрудников.
Согласно отчету Times, компания не инициировала «официальный процесс продажи» своего бизнеса в Великобритании и продолжала «оценивать стратегические варианты» для своих международных операций.
Напомним
Корпорация Starbucks в мае заявила, что уходит с рынка России на фоне развязавшейся войны в Украине. Компания проработала в стране-агрессоре почти 15 лет.