Starbucks планує продати свої підрозділи у Сполученому Королівстві, - The Times
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Starbucks вивчає можливість продажу своїх підрозділів у Сполученому Королівстві, оскільки компанія стикається з конкуренцією з боку новітніх операторів. Про це повідомляє The Times, передає УНН.
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Мережа кав’ярень Starbucks звернулася до компанії з фінансових послуг із проханням проаналізувати зацікавленість у її бізнесі в Сполученому Королівстві, оскільки компанія зіткнулася з конкуренцією з боку конкуруючих мереж кав’ярень, таких як Pret A Manger, Tim Hortons і Costa.
Британський бізнес Starbucks контролює понад 1 000 кав’ярень у Британії та налічує близько 4 000 співробітників.
Згідно зі звітом Times, компанія не ініціювала «офіційний процес продажу» свого бізнесу у Великій Британії та продовжувала «оцінювати стратегічні варіанти» для своїх міжнародних операцій.
Нагадаємо
Корпорація Starbucks у травня заявила, що йде з ринку Росії на тлі розвʼязаної війни в Україні. Компанія пропрацювала в країні-агресорі майже 15 років.