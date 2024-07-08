Киев • УНН
В Киеве на фоне ракетной атаки российских войск станция метро "Лукьяновская" работает как укрытие и для перевозки людей.
В Киеве на фоне ракетной атаки российских войск станция метро "Лукьяновская" работает с учетом воздушной тревоги - как для перевозок, так и для укрытия населения, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.
Станция метро "Лукьяновская" работает с учетом воздушной тревоги - как для перевозок, так и для укрытия населения. Оперативно обо всех изменениях также информирует дежурный персонал станции.
В КГГА напомнили, что во время воздушной тревоги метро не курсирует наземными участками.
"В столице продолжается воздушная тревога! Оставайтесь в укрытии до отбоя!" - подчеркнули в КГГА.