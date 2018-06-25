Состояние здоровья Павла Гриба ухудшается - адвокат

"У него есть врожденное серьезное заболевание, очень редкое - в любое время может открыться внутреннее кровотечение. Поэтому любое давление, имеется в виду избиение или более серьезных вещах, отсутствие правильного питания - для его здоровья это очень плохо. Состояние здоровье ухудшается - он не получал нужного количества лекарств, у него не было нормального питания и диеты, которая должна быть при его заболевании", - сообщила адвокат.



Как сообщал УНН, в России заблокировали перевод средств на счет незаконно заключенного украинца Павла Гриба, в которых он нуждается для закупки лекарств и продуктов питания.



Октябрьский районный суд Краснодара 28 апреля продлил арест 19-летнему украинцу Павлу Грибу до 4 июля.

Он исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, позже его нашли в СИЗО в российском Краснодаре. Ему инкриминируют совершение преступления по статье "терроризм".

Генеральная прокуратура Украины открыла производство из-за исчезновения украинца.

Адвокат Павла Гриба в Украине Евгения Закревская сообщила, что Европейский суд по правам человека требует от России доступа украинских врачей к парню, чтобы оценить состояние его здоровья. По сообщению родителей, 19-летний Павел Гриб в связи с инвалидностью должен постоянно принимать поддерживающие препараты.

По словам родственников, у Павла Гриба портальная гипертензия - синдром повышенного давления в системе воротной вены, который сопровождается увеличением селезенки, варикозным расширением вен пищевода и желудка, асцитом, печеночной недостаточностью.

Напомним, Россия усилила давление на Гриба: ему дают читать газеты и не передают письма.