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Состояние здоровья Павла Гриба ухудшается - адвокат

Состояние здоровья Павла Гриба ухудшается - адвокат

Киев  •  УНН

 • 9616 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Состояние здоровья задержанного украинца Павла Гриба, который сейчас находится в российском СИЗО, ухудшается. Об этом во время пресс-конференции "Новые дела, старые инструменты: обвинения в экстремизме и терроризме как инструмент преследования в оккупированном Крыму и России" заявила российский адвокат Марина Дубровина, передает корреспондент УНН.

"У него есть врожденное серьезное заболевание, очень редкое - в любое время может открыться внутреннее кровотечение. Поэтому любое давление, имеется в виду избиение или более серьезных вещах, отсутствие правильного питания - для его здоровья это очень плохо. Состояние здоровье ухудшается - он не получал нужного количества лекарств, у него не было нормального питания и диеты, которая должна быть при его заболевании", - сообщила адвокат.

Как сообщал УНН, в России заблокировали перевод средств на счет незаконно заключенного украинца Павла Гриба, в которых он нуждается для закупки лекарств и продуктов питания.

Октябрьский районный суд Краснодара 28 апреля продлил арест 19-летнему украинцу Павлу Грибу до 4 июля.

Он исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, позже его нашли в СИЗО в российском Краснодаре. Ему инкриминируют совершение преступления по статье "терроризм".

Генеральная прокуратура Украины открыла производство из-за исчезновения украинца.

Адвокат Павла Гриба в Украине Евгения Закревская сообщила, что Европейский суд по правам человека требует от России доступа украинских врачей к парню, чтобы оценить состояние его здоровья. По сообщению родителей, 19-летний Павел Гриб в связи с инвалидностью должен постоянно принимать поддерживающие препараты.

По словам родственников, у Павла Гриба портальная гипертензия - синдром повышенного давления в системе воротной вены, который сопровождается увеличением селезенки, варикозным расширением вен пищевода и желудка, асцитом, печеночной недостаточностью.

Напомним, Россия усилила давление на Гриба: ему дают читать газеты и не передают письма.

Украинские Национальные Новости

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