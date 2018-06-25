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Стан здоров’я Павла Гриба погіршується – адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Стан здоров’я затриманого українця Павла Гриба, який наразі перебуває у російському СІЗО, погіршується. Про це під час прес-конференції "Нові справи, старі інструменти: звинувачення в екстремізмі та тероризмі як інструмент переслідування в окупованому Криму та Росії" заявила російський адвокат Марина Дубровіна, передає кореспондент УНН.

"У нього є вроджене серйозне захворювання, дуже рідкісне – в будь-який час може відкритись внутрішня кровотеча. Тому будь-який тиск, мається на увазі побиття чи більш серйозні речі, відсутність правильного харчування – для його здоров’я це дуже погано. Стан здоров’я погіршується - він не отримував потрібної кількості ліків, у нього не було нормального харчування і дієти, яка повинна бути при його захворюванні", - повідомила адвокат.

Як повідомляв УНН, в Росії заблокували переказ коштів на рахунок незаконно ув’язненого українця Павла Гриба, яких він потребує для закупівлі ліків та продуктів харчування.

Жовтневий районний суд Краснодара 28 квітня продовжив арешт 19-річному українцю Павлу Грибу до 4 липня.

Він зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею “терроризм”.

Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я. За повідомленням батьків, 19-річний Павло Гриб через інвалідність має постійно вживати підтримуючі препарати.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія — синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу і шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.

Нагадаємо, Росія посилила тиск на Гриба: йому не дають читати газети і не передають листи.

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