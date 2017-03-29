Стало известно, какой район Киева наиболее активно застраивают

Так, по итогам января-февраля 2017 года, наибольший объем выполненных строительных работ было зафиксировано в Святошинском районе столицы - на 350 тыс. 533 грн.

В то же время, Голосеевский район Киева занимает второе место по объемам строительства в течение двух месяцев этого года. В январе-феврале объем выполненных строительных в Голосеевском районе составил 343 тыс. 97 грн.

Третье место по объему выполненных строительных работ среди районов столицы принадлежит Печерскому району. За два месяца этого года объем выполненных строительных работ здесь составил 340 тыс. 936 грн.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированая в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик ПАО "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. Кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.