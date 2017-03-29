Стало відомо, який район Києва найактивніше забудовують
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У січні-лютому 2017 року у м.Київ було виконано будівельних робіт на суму 2 млрд 195 тис. 365 грн. Про це повідомляє Головне управління статистики у м.Київ, передає УНН.
Так, за підсумками січня-лютого 2017 року, найбільший обсяг виконаних будівельних робіт було зафіксовано у Святошинському районі столиці – на 350 тис. 533 грн.
Водночас, Голосіївський район м.Києва посідає друге місце за обсягами будівництва протягом двох місяців цього року. У січні-лютому обсяг виконаних будівельних у Голосіївському районі становив 343 тис. 97 грн.
Третє місце за обсягом виконаних будівельних робіт серед районів столиці належить Печерському району. За два місяці цього року обсяг виконаних будівельних робіт тут становив 340 тис. 936 грн.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.
В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.
Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року понад 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ у порівнянні з 2015 роком.