Стало известно, как зарегистрировать поврежденное в результате агрессии рф имущество: пошаговая инструкция
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Подробную инструкцию, как зарегистрировать поврежденное в результате российского вторжения жилье, обнародовал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, сообщает УНН.
Детали
Украинцы могут получить денежную компенсацию за разрушенное войной имущество. Для этого нужно подать заявку через Дия, ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг) или нотариуса.
Как зарегистрировать поврежденное/разрушенное имущество:
1. Владелец поврежденного/разрушенного дома или квартиры может самостоятельно подать заявление через Дия (на сайте или в приложении).
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- Если у вас нет возможности воспользоваться онлайн регистрацией, заявление можно подать через ЦНАП или у нотариуса.
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- Подать заявление можно независимо от того, где вы находитесь. Это касается как физических, так и юридических лиц.
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2. Органы местного самоуправления создают специальные комиссии по осмотру поврежденного имущества.
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- После проверки объекта комиссия составляет акт обследования дома/квартиры.
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- В случае значительных повреждений органы местного самоуправления привлекают экспертов и составляют отчет о возможности дальнейшей эксплуатации здания.
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3. Заявление и заключение комиссии по каждому отдельному объекту будут вноситься в реестр поврежденного и уничтоженного имущества.
Напомним
Через приложение "Дия" уже поступило более 170 тыс. заявлений от украинцев о повреждении или уничтожении жилья во время войны для его восстановления.
Украинские власти ускорят компенсацию средств гражданам, у которых разрушены дома в результате полномасштабного вторжения россии в Украину. Сейчас разрабатывается единый документ, где будут фиксироваться убытки по каждому помещению.