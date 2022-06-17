Стало відомо, як зареєструвати пошкоджене внаслідок агресії рф майно: покрокова інструкція
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Детальну інструкцію, як зареєструвати пошкоджене внаслідок російського вторгнення житло, оприлюднив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, інформує УНН.
Деталі
Українці можуть отримати грошову компенсацію за зруйноване війною майно. Для цього потрібно подати заявку через "Дію", ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг) або нотаріуса.
Як зареєструвати пошкоджене/зруйноване майно:
1. Власник пошкодженого/зруйнованого будинку або квартири може самостійно подати заяву через Дію (на сайті або у додатку).
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- Якщо у вас не має можливості скористатися онлайн реєстрацією, заяву можна подати через ЦНАП або у нотаріуса.
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- Подати заяву можна незалежно від того де ви перебуваєте. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб.
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2. Органи місцевого самоврядування створюють спеціальні комісії для огляду пошкодженого майна.
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- Після перевірки об’єкта комісія складає акт обстеження будинку/квартири.
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- В разі значних пошкоджень органи місцевого самоврядування залучають експертів та складають звіт щодо можливості подальшої експлуатації будівлі.
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3. Заява та висновок комісії по кожному окремому об’єкту будуть вноситись до реєстру пошкодженого та знищеного майна.
Нагадаємо
Через застосунок "Дія" вже надійшло понад 170 тис. заяв від українців про пошкодження або знищення житла під час війни для його відбудови.
Українська влада пришвидшить компенсації коштів громадянам, в яких зруйновані будинки внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну. Наразі розробляється єдиний документ, де фіксуватимуть збитки по кожному помешканню.