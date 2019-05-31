Стало известно, как будут голосовать украинцы в России во время выборов в ВР

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Во время внеочередных выборов в Верховную Раду украинские граждане, проживающие на территории Российской Федерации, смогут проголосовать так же, как и на выборах Президента - в Финляндской Республике, в Грузии и в Республике Казахстан. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Так, в министерстве напомнили, что постановлением Центральной избирательной комиссии № 274 от 31 декабря прошлого года было ликвидировано зарубежные избирательные участки при Посольстве Украины в Российской Федерации, генеральных консульствах Украины в Ростове-на-Дону и в Санкт-Петербурге, консульствах Украины в Екатеринбурге и в Новосибирске.

"Указанные зарубежные избирательные участки были ликвидированы ввиду существования рисков и угроз проведению выборов на этих участках, невозможности гарантировать правопорядок, неприкосновенность и охрану помещений с избирательными материалами, физическую безопасность членов участковых избирательных комиссий и избирателей, беспрепятственную доставку избирательных материалов, в связи с невозможностью обеспечения избирательного процесса на территории государства-агрессора в соответствии с принципами и стандартами, определенными Конституцией Украины и законами Украины о выборах", - отметили в МИД.

В то же время, в министерстве объясняют, что с целью обеспечения безопасности граждан Украины, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Российской Федерации, и обеспечения их избирательных прав, руководствуясь частью третьей статьи 25 Конституции Украины, которая гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находящимся за ее пределами, границы ликвидированных заграничных избирательных участков отнесены:

• при Посольстве Украины в Российской Федерации и при Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге - к зарубежному избирательному участку при посольстве Украины в Финляндской Республике;

• при Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону - к зарубежному избирательному участку при посольстве Украины в Грузии;

• при консульствах Украины в Екатеринбурге и в Новосибирске - к зарубежному избирательному участку при посольстве Украины в Республике Казахстан.

При этом в МИД напоминают, что граждане Украины, которые временно находятся в РФ и имеющие паспорт гражданина Украины - так называемый "внутренний" паспорт, могут проголосовать по месту своей регистрации в Украине.

Граждан Украины, которые находятся на консульском учете в зарубежных дипучреждениях Украины на территории РФ, должны быть включены в списки избирателей на избирательных участках при посольствах Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, поэтому они имеют возможность беспрепятственно участвовать в голосовании на соответствующих избирательных участках.

В Министерстве напомнили, что ведомство и зарубежные дипломатические учреждения будут принимать все меры, отнесенных законодательством Украины о выборах к компетенции внешнеполитического ведомства, для надлежащего обеспечения подготовки проведения выборов за рубежом.

Как сообщал УНН, во время выборов Президента на избирательном участке в Финляндии проголосовало около 25 украинцев из России.

Украинские Национальные Новости

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