Стало відомо, як голосуватимуть українці в Росії під час виборів до ВР

Так, у міністерстві нагадали, що постановою Центральної виборчої комісії № 274 від 31 грудня минулого року було ліквідовано закордонні виборчі дільниці при Посольстві України в Російській Федерації, генеральних консульствах України в Ростові-на-Дону та в Санкт-Петербурзі, консульствах України в Єкатеринбурзі та в Новосибірську.

“Зазначені закордонні виборчі дільниці було ліквідовано з огляду на існування ризиків і загроз проведенню виборів на цих дільницях, неможливість гарантувати правопорядок, недоторканість і охорону приміщень з виборчими матеріалами, фізичну безпеку членів дільничних виборчих комісій і виборців, безперешкодну доставку виборчих матеріалів, у зв’язку з неможливістю забезпечення виборчого процесу на території держави-агресора відповідно до принципів і стандартів, визначених Конституцією України та законами України про вибори”, — зазначили у МЗС.

Водночас, в міністерстві роз’яснюють, що з метою гарантування безпеки громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території Російської Федерації, та забезпечення їх виборчих прав, керуючись частиною третьою статті 25 Конституції України, що гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами, межі ліквідованих закордонних виборчих дільниць віднесено:

• при Посольстві України в Російській Федерації та при Генеральному консульстві України в Санкт-Петербурзі — до закордонної виборчої дільниці при Посольстві України у Фінляндській Республіці;

• при Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону — до закордонної виборчої дільниці при Посольстві України в Грузії;

• при консульствах України в Єкатеринбурзі та в Новосибірську — до закордонної виборчої дільниці при Посольстві України в Республіці Казахстан.

При цьому у МЗС нагадують, що громадяни України, які тимчасово перебувають у РФ та мають паспорт громадянина України — так званий “внутрішній” паспорт, можуть проголосувати за місцем своєї реєстрації в Україні.

Громадян України, які перебувають на консульському обліку в закордонних дипустановах України на території РФ, має бути включено до списків виборців на закордонних виборчих дільницях при посольствах України в Грузії, Казахстані та Фінляндії, тому вони мають можливість безперешкодно брати участь у голосуванні на відповідних виборчих дільницях.

У Міністерстві нагадали, що відомство та закордонні дипломатичні установи будуть вживати всіх заходів, віднесених законодавством України про вибори до компетенції зовнішньополітичного відомства, для належного забезпечення підготовки проведення виборів за кордоном.

Як повідомляв УНН, під час виборів Президента на виборчій дільниці у Фінляндії проголосувало близько 25 українців з Росії.