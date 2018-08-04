Стало известно, во сколько столичных точках с шаурмой обнаружили нарушения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. По результатам проверок точек с шаурмой было обнаружено 21 нарушение законодательства о пищевых продуктах. Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передает УНН.
"Инспекторы обнаружили 21 случай несоответствия требованиям законодательства о пищевых продуктах. Работа остальных заведений на момент проверки была приостановлена, однако мониторинг со стороны Госпродпотребслужбы будет продолжаться", - говорится в сообщении.
Нарушения, в частности, касались отсутствия маркировки на сырье, отсутствия личных медицинских книжек, несоблюдение санитарных и гигиенических норм, отсутствия или непредъявления разрешений на установку МАФов и документов о регистрации мощностей.
Всего с целью выявления нарушений и остановки работы нелегальных точек продажи уличной еды было создано 15 инспекционных групп реагирования. Группы в течение дня работали в 10 районах столицы и проверили более 50 субъектов хозяйствования, которые занимаются реализацией шаурмы.
Напомним, сейчас в Киеве только 62 передвижные точки питания имеют разрешительные документы на "быстрое питание".