Лише 62 пересувних фаст-фуди у Києві мають дозволи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Зараз у Києві лише 62 пересувні точки харчування мають дозвільні документи на "швидке харчування". Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Департаменту промисловості та розвитку підприємства КМДА Денис Пікалов, передає УНН.
"62 пересувні точки мають офіційний дозвіл на "швидке харчування". Тобто вони можуть по факту лише розігрівати їжу. На приготування їжі дозволів не мають, тобто фактично всі кіоски з шаурмою працюють незаконно", - повідомив Пікалов.
Як повідомляв УНН, діагноз людям, які отруїлися шаурмою в Києві, змінено на сальмонельоз.
Нагадаємо, станом на 17:00, 1 серпня, у місті Києві зареєстровано 70 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, в тому числі 10 випадків серед дітей
Всього із 70 постраждалих 10 не госпіталізовано. Також відомо про 4 випадки отруєння в Київській області. Епідеміологічне розслідування триває.