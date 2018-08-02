Лишь 62 передвижных фаст-фуда в Киеве имеют разрешения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Сейчас в Киеве только 62 передвижные точки питания имеют разрешительные документы на "быстрое питание". Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Департамента промышленности и развития предприятия КГГА Денис Пикалов, передает УНН.
"62 передвижные точки имеют официальное разрешение на "быстрое питание". То есть они могут по факту только разогревать пищу. На приготовление пищи разрешений не имеют, то есть практически все киоски с шаурмой работают незаконно", - сообщил Пикалов.
Как сообщал УНН, диагноз людям, которые отравились шаурмой в Киеве, изменен на сальмонеллез.
Напомним, по состоянию на 17:00, 1 августа, в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей
Всего с 70 пострадавших 10 не госпитализированы. Также известно о 4 случаях отравления в Киевской области. Эпидемиологическое расследование продолжается.