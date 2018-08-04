Стало відомо, у скількох столичних точках з шаурмою виявили порушення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. За результатами перевірок точок з шаурмою було виявлено 21 порушення законодавства про харчові продукти. Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає УНН.
“Інспектори виявили 21 випадок невідповідності вимогам законодавства про харчові продукти. Робота решти закладів на момент перевірки була припинена, однак моніторинг зі сторони Держпродспоживслужби буде продовжуватися”, — йдеться у повідомленні.
Порушення, зокрема, стосувалися відсутності маркування на сировині, відсутності особистих медичних книжок, недотримання санітарних та гігієнічних норм, відсутності або непред’явлення дозволів на встановлення МАФів та документів щодо реєстрації потужностей.
Загалом з метою виявлення порушень та зупинки роботи нелегальних точок продажу вуличної їжі було створено 15 інспекційних груп реагування. Групи впродовж дня працювали в 10 районах столиці та перевірили понад 50 суб’єктів господарювання, які займаються реалізацією шаурми.
Нагадаємо, зараз у Києві лише 62 пересувні точки харчування мають дозвільні документи на “швидке харчування”.