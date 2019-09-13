Стало известно, в рамках которых уголовных производств Порошенко вызвали в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Закончился допрос Пятого Президента Украины Петра Порошенко в ГБР. Он рассказал, в рамках которых уголовных производств проводились следственные действия. Об этом стало известно из прямой трансляции во Держбюро, сообщает УНН.
Порошенко заявил, что “состоялись следственные действия по попытке отмены национализации Приватбанка судьями печально известного Окружного административного суда. Было отмечено, что действия, которые я совершил с точки зрения защиты интересов прав государства, с точки зрения интересов 20 млн вкладчиков ПриватБанка — незаконны. На сегодняшний день господин Портнов (первый заместитель руководителя администрации Виктора Януковича Андрей Портнов) и его камарилья, собираются оказывать давление через ГБР. Мы никому этого сделать не позволим!”.
В ГБР экс-президента спрашивали об обстоятельствах проведения совещания в администрации Президента, где раньше обсуждали риски, которые стоят перед страной, в связи с принятием решения областным судом по ренационализации Приватбанка Украины.
Кроме Приватбанка, Порошенко спрашивали о моряках в Керченском проливе. Он считает, что ГБР недостаточно решение Военного трибунала, который признал право Украины пользоваться украинским Керченским проливом и украинским Азовским морем. По его словам, ГБР проводит расследование по части правомерности его действий. Экс-президент передал в Держбюро письменные показания по этому поводу.
Напоминаем, что сегодня утром начался допрос Порошенко в ГБР.