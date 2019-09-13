Порошенко з’явився на допит до ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Сьогодні вранці П’ятий президент України Петро Порошенко з’явився на допит до ДБР. Про це повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова, передає УНН.
Порошенко не з’явився на допит до ДБР 3 вересня, 6 вересня, а також 10 вересня.
Нагадуємо, останній допит Порошенка у ДБР відбувся 12 серпня. Допит тривав дві години.
Як писав УНН, адвокат Порошенка Ігор Головань заявив 6 вересня журналістам, що Порошенко не з’явився на допит через порушення оформлення повістки.
“Відповідно до закону, повістка вручається за три дні до дати явки, відповідно до Кодексу, перший день не враховується... я порахував, якщо повістка датована 3 числом, а виклик на 6 число, то триденний термін порушується. Я сьогодні офіційно подав відповідний документ, де описав, що повістка оформлена з порушенням встановлених кримінально-процесуальних термінів відповідно до закону — це є поважною причиною неявки”, — сказав адвокат.