Порошенко знову не з'явився на допит до ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. П’ятий президент України Петро Порошенко сьогодні не з’явився на допит до Державного бюро розслідувань у справі щодо можливого втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва. Про це у своєму Telegram-каналі написав директор ДБР Роман Труба, передає УНН.
"Як і передбачалося, п’ятий Президент України знову проігнорував допит в ДБР. Сьогодні наші слідчі хотіли отримати покази Петра Порошенка у кримінальному провадженні щодо можливого втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва", - написав Труба.
Також він зазначив, що уникання допитів з використанням сумнівних причин – сценарій не дуже ефективний як для людини, якій немає чого приховувати і є що сказати на свій захист.
"Тим більше, коли ходити на допити все одно доведеться, якщо не зараз, то з січня 2020", - додав Труба.
Окрім того, адвокат Порошенка Ігор Головань заявив сьогодні журналістам, що Порошенко не з’явився на допит через порушення оформлення повістки.
"Відповідно до закону, повістка вручається за три дні до дати явки, відповідно до Кодексу, перший день не враховується… я порахував, якщо повістка датована 3 числом, а виклик на 6 число, то триденний термін порушується. Я сьогодні офіційно подав відповідний документ, де описав, що повістка оформлена з порушенням встановлених кримінально-процесуальних термінів відповідно до закону – це є поважною причиною неявки", - сказав адвокат.
Нагадаємо, 3 вересня Петро Порошенко не з’явився на допит в ДБР.