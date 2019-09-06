Порошенко снова не явился на допрос в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко сегодня не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном вмешательстве в деятельность судей Окружного административного суда города Киева. Об этом в своем Telegram-канале написал директор ГБР Роман Труба, передает УНН.
"Как и предполагалось, пятый Президент Украины снова проигнорировал допрос в ГБР. Сегодня наши следователи хотели получить показания Петра Порошенко в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда города Киева", - написал Труба.
Также он отметил, что избегание допросов с использованием сомнительных причин - сценарий не очень эффективный как для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту.
"Тем более, когда ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020 года", - добавил Труба.
Кроме того, адвокат Порошенко Игорь Головань заявил сегодня журналистам, что Порошенко не явился на допрос из-за нарушения оформления повестки.
"Согласно закону, повестка вручается за три дня до даты явки, согласно Кодексу, первый день не учитывается... я посчитал, если повестка датирована 3 числом, а вызов на 6 число, то трехдневный срок нарушается. Я сегодня официально подал соответствующий документ, где описал, что повестка оформлена с нарушением установленных уголовно-процессуальных сроков в соответствии с законом - это является уважительной причиной неявки", - сказал адвокат.
Напомним, 3 сентября Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР.