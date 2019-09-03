Труба пообіцяв ще раз викликати Порошенка на допит
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Державне бюро розслідувань повторно направить повістку про виклик на допит п’ятому Президенту України Петру Порошенку. Про це у своєму Telegram-каналі написав директор ДБР Роман Труба, передає УНН.
“Отже, Петро Порошенко сьогодні не з’явився на допит в ДБР. Прийшов його адвокат, пояснив причину неявки свого підзахисного — він тепер народний депутат України і працює в сесійній залі”, — написав Труба.
Він зауважив, що не виключає, що така аргументація використовуватиметься тепер “як кліше під час наступних неявок на слідчі дії в ДБР”.
Водночас директор ДБР нагадав, що депутатський імунітет поки не дозволить застосувати щодо нього норму КПК про примусовий привід.
“Та є одне „але“. У народних депутатів є лише чотири місяці, щоб використовувати цю можливість. Парламент сьогодні відправив в минуле депутатську недоторканість. Із січня 2020 року вона перестане бути ширмою для уникнення відповідальності. Повторну повістку на допит ми направимо”, — додав він.
Як повідомляв УНН, раніше адвокат п’ятого президента заявив, що подав заяву до ДБР щодо причин відсутності Порошенка на допиті.