Адвокат подав заяву до ДБР щодо причин відсутності Порошенка на допиті

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. П’ятий президент України Петро Порошенко сьогодні не може з’явитися на допит Державного Бюро Розслідувань через роботу в парламенті. Про це у вівторок повідомив адвокат Порошенка, Ігор Головань, передає кореспондент УНН.

“Чому Петро Олексійович сьогодні не з’явиться — тому що ви знаєте події в парламенті. Ми вважаємо це поважною причиною. Я думаю, слідство з нами погодиться. Знов таки, побачимо, чи погодиться чи ні. Я звернувся з відповідною заявою до слідчого”, — сказав адвокат.

Він зауважив, що, окрім того, ще 15 серпня звернувся до слідства з заявою “про реалізацію прав свідка”.

“А саме ми цікавимось, про яку саме справу йде мова, про яке там йде мова зловживання посадовим становищем? Ми ставили питання, щоб нам роз’яснили, а свідок має право відповідно до кодексу знати, яке зловживання, хто вчинив, яка завдана шкода. Ми до цього часу жодних роз’яснень з цього приводу не отримали”, — додав юрист.

Як повідомляв УНН, сьогодні стало відомо, що Порошенко залишився на продовжене засідання Ради попри допит у ДБР.

Нагадаємо, згідно з порядком денним засідання парламенту, протягом сьогоднішнього пленарного засідання Верховної Ради 9-го скликання народні депутати України планують розглянути призначення та звільнення з посад директорів НАБУ та ДБР.

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