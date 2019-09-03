Порошенко залишився на продовжене засідання Ради попри допит у ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Ранкове засідання Верховної Ради продовжено на 15 хвилин, на ньому залишився і п'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко, хоча йому був призначений допит у Державному бюро розслідувань на 14 годину. Про продовження засідання Ради оголосив спікер Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
Спікер парламенту змушений був оголосити про продовження ранкового засідання Ради на 15 хвилин для того, щоб нардепи змогли завершити обговорення в проголосувати за постанову щодо включення до порядку денного Ради і передачу до КСУ законопроект, що дозволить Президенту утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань.
У той же час, на засіданні присутній Петро Порошенко, якого очікують на допит в ДБР на 14:00.
Раніше у ДБР перенесли допит п’ятого президента Петра Порошенка на 14:00 вівторка, 3 вересня.
Нагадаємо, згідно з порядком денним засідання парламенту, протягом сьогоднішнього пленарного засідання Верховної Ради 9-го скликання народні депутати України планують розглянути призначення та звільнення з посад директорів НАБУ та ДБР.