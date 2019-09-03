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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 8785 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113809 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124614 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116065 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121753 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126253 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151439 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150832 просмотра

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Порошенко остался на продленное заседание Рады, несмотря на допрос в ГБР

Порошенко остался на продленное заседание Рады, несмотря на допрос в ГБР

Киев  •  УНН

 • 12315 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Утреннее заседание Верховной Рады продлено на 15 минут, на нем остался и пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко, хотя ему был назначен допрос в Государственном бюро расследований на 14 часов. О продлении заседания Рады объявил спикер Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Спикер парламента вынужден был объявить о продлении утреннего заседания Рады на 15 минут для того, чтобы нардепы смогли завершить обсуждение в проголосовать за постановление о включении в повестку дня Рады и передачу в КСУ законопроект, который позволит Президенту образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований.

В то же время, на заседании присутствует Петр Порошенко, которого ожидают на допрос в ГБР на 14:00.

Ранее в ГБР перенесли допрос пятого президента Петра Порошенко на 14:00 вторника, 3 сентября.

Напомним, согласно повестке дня заседания парламента, в течение сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады 9-го созыва народные депутаты Украины планируют рассмотреть назначение и увольнение с должностей директоров НАБУ и ГБР.

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