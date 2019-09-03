Сьогодні Рада розгляне призначення та звільнення з посад директора ДБР та НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Протягом сьогоднішнього пленарного засідання Верховної Ради 9-го скликання народні депутати України планують розглянути призначення та звільнення з посад директора НАБУ та ДБР. Про це свідчить порядок денний засідання ВРУ, передає УНН.
Згідно з порядком денним, депутати розглянуть закон про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань).
Також, планують розглянути проект Закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України).
Повідомляється, що планується розгляд проект закону про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи).
Для включення до порядку денного та направлення на висновок Конституційного Суду України планують розглянути проект Закону про внесення змін до Конституції України щодо скасування адвокатської монополії.
Окрім того, розглянуть проект Закону про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу).
Парламентарі мають розглянути законопроект про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України).
Депутати розглянуть внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України).
Також, планується розгляд законопроекту щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України.
Нагадаємо, Рада сьогодні планує розглянути зняття недоторканності з нардепів.