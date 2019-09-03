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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 16183 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 114639 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125428 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 116827 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 122338 просмотра

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Сегодня Рада рассмотрит назначение и освобождение от должностей директора ГБР и НАБУ

Сегодня Рада рассмотрит назначение и освобождение от должностей директора ГБР и НАБУ

Киев  •  УНН

 • 21408 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В течение сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады 9-го созыва народные депутаты Украины планируют рассмотреть назначение и освобождение от должностей директора НАБУ и ГБР. Об этом свидетельствует повестка дня заседания ВРУ, передает УНН.

Согласно повестке дня, депутаты рассмотрят закон о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований).

Также планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины).

Сообщается, что планируется рассмотрение проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы).

Для включения в повестку дня и направление на вывод Конституционного Суда Украины планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии.

Кроме того, рассмотрят проект закона о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа).

Парламентарии должны рассмотреть законопроект о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины).

Депутаты рассмотрят внесение изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины).

Также, планируется рассмотрение законопроекта о консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины.

Напомним, Рада сегодня планирует рассмотреть снятие неприкосновенности с нардепов.

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