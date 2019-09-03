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6 марта, 19:19 • 111854 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122553 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 114085 просмотра

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6 марта, 14:10 • 120064 просмотра

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Адвокат подал заявление в ГБР о причинах отсутствия Порошенко на допросе

Адвокат подал заявление в ГБР о причинах отсутствия Порошенко на допросе

Киев  •  УНН

 • 13364 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко сегодня не может явиться на допрос Государственного бюро расследований через работу в парламенте. Об этом во вторник сообщил адвокат Порошенко, Игорь Головань, передает корреспондент УНН.

“Почему Петр Алексеевич сейчас не появится — потому что вы знаете события в парламенте. Мы считаем это важной причиной. Я думаю, следствие с нами согласится. Опять же, посмотрим, согласится или нет. Я обратился с соответствующим заявлением в следственный”, — сказал адвокат.

Он отметил, что, кроме того, еще 15 августа обратился к следствию с заявлением “о реализации прав свидетеля”.

“А именно мы интересуемся, о каком именно деле идет речь, о котором там идет речь злоупотребления должностным положением? Мы задавали вопросы, чтобы нам разъяснили, а свидетель имеет право в соответствии с кодексом знать, какое злоупотребление, кто совершил, какой нанесен вред. Мы до сих пор никаких разъяснений по этому поводу не получили”, — добавил юрист.

Как сообщал УНН, сегодня стало известно, что Порошенко остался на продолжено заседание Совета несмотря на допрос в ГБР.

Напомним, согласно повестке дня заседания парламента, в течение сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады 9-го созыва народные депутаты Украины планируют рассмотреть назначение и освобождение от должностей директоров НАБУ и ГБР.

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