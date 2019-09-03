Труба пообещал еще раз вызвать Порошенко на допрос

"Итак, Петр Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного - он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале", - написал Труба.

Он отметил, что не исключает, что такая аргументация будет использоваться теперь "как клише при следующих неявках на следственные действия в ГБР".

В то же время директор ГБР напомнил, что депутатский иммунитет пока не позволит применить к нему норму УПК о принудительном приводе.

"Но есть одно "но". У народных депутатов есть только четыре месяца, чтобы использовать эту возможность. Парламент сегодня отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность. С января 2020 года она перестанет быть ширмой для избежания ответственности. Повторную повестку на допрос мы направим", - добавил он.

Как сообщал УНН, ранее адвокат пятого Президента заявил, что подал заявление в ГБР о причинах отсутствия Порошенко на допросе.