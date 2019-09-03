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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 18963 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115026 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125800 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117173 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122587 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126719 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151790 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150861 просмотра

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Труба пообещал еще раз вызвать Порошенко на допрос

Труба пообещал еще раз вызвать Порошенко на допрос

Киев  •  УНН

 • 11460 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Государственное бюро расследований повторно направит повестку о вызове на допрос пятому Президенту Украины Петру Порошенко. Об этом в своем Telegram-канале написал директор ГБР Роман Труба, передает УНН.

"Итак, Петр Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного - он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале", - написал Труба.

Он отметил, что не исключает, что такая аргументация будет использоваться теперь "как клише при следующих неявках на следственные действия в ГБР".

В то же время директор ГБР напомнил, что депутатский иммунитет пока не позволит применить к нему норму УПК о принудительном приводе.

"Но есть одно "но". У народных депутатов есть только четыре месяца, чтобы использовать эту возможность. Парламент сегодня отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность. С января 2020 года она перестанет быть ширмой для избежания ответственности. Повторную повестку на допрос мы направим", - добавил он.

Как сообщал УНН, ранее адвокат пятого Президента заявил, что подал заявление в ГБР о причинах отсутствия Порошенко на допросе.

Украинские Национальные Новости

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