Порошенко явился на допрос в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Сегодня утром Пятый президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в ГБР. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает УНН.
Порошенко не явился на допрос в ГБР 3 сентября, 6 сентября, а также 10 сентября.
Напоминаем, последний допрос Порошенко в ГБР состоялся 12 августа. Допрос длился 2:00.
Как писал УНН, адвокат Порошенко Игорь Головань заявил 6 сентября журналистам, что Порошенко не явился на допрос из-за нарушения оформления повестки.
“Согласно закону, повестка вручается за три дня до даты явки, согласно Кодексу, первый день не учитывается... я посчитал, если повестка датирована 3 числом, а вызов на 6 число, то трехдневный срок нарушается. Я сегодня официально подал соответствующий документ, где описал, что повестка оформлена с нарушением установленных уголовно-процессуальных сроков в соответствии с законом — это уважительной причиной неявки”, — сказал адвокат.